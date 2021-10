Juventus, Cherubini anticipa tutti: il bomber sarà bianconero

Cherubini su Lucca, vuole battere sul tempo Inter e Milan

L’edizione odierna di “Tuttosport” ha accostato il nome del giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca alla Juventus, svelando come fosse già un obiettivo della Juve Under 23 nella scorsa stagione, operazione che non si concluse per le cifre e le modalità di pagamento, motivo per il quale la dirigenza virò su Pecorino. Lucca sarà un pallino per la prossima estate bianconera, possibile addirittura un tentativo a gennaio per anticipare la concorrenza di Milan e Inter, permettendogli di finire l’anno con la maglia nerazzurra, ma del Pisa. Lucca in questa stagione ha già segnato 6 gol e 1 assist in 8 presenze, nella stagione passata ne aveva segnati 14 con la maglia del Palermo in 27 partite, mantenendo la media dovrebbe battere senza troppe difficoltà il suo record. Con questi numeri era inevitabile attirare l’attenzione dei top club, tutti parlano di lui e tutti lo vogliono, ma la Juve sembra voler fare sul serio e non farsi scappare questo gioiello, piazzandosi in pole già da subito.