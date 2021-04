Juventus, Commisso punge

La Juventus quest’anno ha perso 4 punti nelle due gare contro la Fiorentina. All’andata, allo Stadium, i bianconeri hanno perso, al Franchi hanno ottenuto un pareggio. Le difficoltà della società piemontese aumentano e la Champions League si allontana sempre di più. A infierire sulle problematiche bianconere arriva anche Commisso, presidente Viola.

Juventus, le dichiarazioni del presidente Viola

Il presidente della Fiorentina pungente contro la società bianconera. Dopo il pareggio di ieri, Commisso ai canali della Viola ha dichiarato: “La nostra è stata una buonissima partita, potevamo anche vincere. Ma l’1-1 contro una squadra forte come la Juve va bene. Voglio ringraziare in particolare modo Amrabat e Ribery. Entrambi sono ancora nel Ramadan e, senza mangiare e bere, hanno fatto un’ottima partita. E voglio dire che quest’anno con questi 4 punti noi andiamo in Champions e la Juve sta a casa (ride, ndr). Sto scherzando, Juventini! Sono molto contento, vuol dire che ogni tanto non conta quanto paghi i giocatori ma quanto cuore metti. E voglio ringraziare anche i tifosi per i fuochi d’artificio, grazie a tutti i tifosi della Fiorentina, silenzio stampa e ritiro sono finiti per oggi. Andiamo avanti così”.