Juventus, Cristiano Ronaldo: nuovi record di una lista infinita di primati

L’attaccante portoghese si dice non interessato ai traguardi personali: “L’importante sono le vittorie di squadra”

Con la doppietta rifilata alla Lazio, il fuoriclasse bianconero ha toccato quota 51 gol in Serie A, mai nessuno prima di lui era riuscito nell’impresa. Soprattutto perché CR7 ha compiuto l’impresa in sole 61 partite. Meglio di Sheva che impiegò 68 gare, del Ronaldo interista 70, Milito e Trezeguet 78; tutti questi giocatori all’epoca erano più giovani di Ronaldo. Inoltre il portoghese è il terzo nella storia della Juventus a fare 30 reti in una stagione di Serie A, dopo Felice Borel (31 nel 1933-34) e John Hansen (30 nel 1951-52). Infine nel mirino c’è anche la Scarpa d’Oro, dove in testa c’è Lewandowski a quota 34 gol.

Anche la UEFA sottolinea la bravura di CR7

Gli incredibili numeri del portoghese non sono passati inosservati neanche dalla Uefa, pubblicando un post su Twitter: “Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier League“.

Ronaldo afferma: “La Champions? Dobbiamo sempre migliorare, pensiamo prima al campionato”

Ronaldo subito dopo il big match contro i biancocelesti afferma: “I record sono importanti e io sono sempre pronto per i record, ma la cosa che conta di più è la vittoria della squadra. Le cose succedono in modo naturale, non penso al record di gol, ma penso a far vincere la Juve”. Sulla domanda della Champions, il giocatore bianconero ha risposto: “La Champions? Dobbiamo sempre migliorare, pensiamo prima al campionato”

Maurizio Sarri ringrazia il suo attaccante

Il mister Sarri ha ringraziato il suo attaccante in campo, con un ‘cinque’ che non è passato certo inosservato, e poi alla conferenza stampa ha dichiarato: “Cristiano è un fuoriclasse nella tecnica” dice “ma anche nella testa: ha una capacità di recupero tra una partita e l’altra stupefacente, soprattutto dal punto di vista mentale. E quando sente l’odore è impressionate”.