Juventus, Dybala ancora out

Sembrava quasi certo il rientro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, fuori dal campo da un mese, dopo che il 10 gennaio si è infortunato contro il Sassuolo, non sarà in campo contro il Napoli, sfida prevista al Diego Armando Maradona sabato 13 febbraio.

Slitta il rientro dell’argentino

Il ritorno della Joya è previsto contro il Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, prevista il prossimo mercoledì 17 febbraio 2021 allo Stadio Do Dragao di Porto. Slitta, dunque, il suo ritorno. Il giocatore bianconero sembrava guarito, quando ha dovuto ritardare il rientro in gruppo improvvisamente, per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Questo già per la semifinale di martedì contro l’Inter, costringendo Andrea Pirlo a non convocarlo. Nell’allenamento di oggi Dybala non ha potuto allenarsi con il resto del gruppo per lo stesso motivo. Da quando è andato in infermeria, il 10 gennaio, Dybala ha saltato ben 4 gare di campionato (Sampdoria, Roma, Bologna e Inter), quattro di Coppa Italia e anche la Supercoppa contro il Napoli.