Juventus: è emergenza difesa. Chiellini out

Sarri alle prese con l’emergenza difesa

Ci saranno diverse assenze: a parte i lungodegenti De Sciglio e Khedira, si è rifatto male Chiellini, De Ligt non sta bene: l’olandese convive da mesi con un problema alla spalla che richiede l’intervento chirurgico, ma che al momento non può essere effettuato perché significherebbe perderlo fino all’inizio del prossimo campionato. Bonucci ha un problema al tallone, mentre Demiral è disponibile dopo sei mesi dall’infortunio, per cui l’unico sicuro del posto è Rugani.In difesa rientrerà Cuadrado, che ha scontato il turno di squalifica, mentre in attacco vista l’assenza di Bernardeschi sarà la volta di Douglas Costa dal primo minuto.