Juventus e Inter si sfidano anche sul mercato

Il campionato sta per ricominciare, ma a tener banco sono anche le voci di mercato. La sfida tra Juventus e Inter si rinnova anche lontano dal campo, i due club si contendono molti pezzi pregiati del mercato. Da Tonali a Kumbulla, tanti i duelli. Solo pochi mesi fa a spuntarla fu la Juve, che al fotofinish strappò Kulusevski ai nerazzurri. Paratici e Marotta da amici a ‘nemici’ sul mercato. Ora sul piatto ci sono i gioielli Kumbulla del Verona e Tonali del Brescia, due pezzi pregiati nel mirino di molti club, non solo Juve e Inter. I bianconeri lavorano sotto traccia per strappare i due calciatori all’Inter, anche se a quanto risulta proprio i due giocatori preferirebbero i nerazzurri alla Juventus. Nel calcio molte volte la volontà dei calciatori risulta decisiva, lo sarà anche in questo caso? La Juve si augura di no…