Juventus, ecco il tuo record negativo. Non accadeva dal 1955

Nonostante la vittoria sofferta di ieri contro lo Spezia in casa Juventus fanno discutere diversi dati, uno su tutti.

Dopo la vittoria di ieri in rimonta contro lo Spezia Allegri ha analizzato spunti e dati che possono servire per il futuro. L’allenatore ha ancora una volta sottolineato come a questa squadra manchi ancora qualcosa.

Oltre che andare sul mercato c’è da restituire una mentalità vincente ai giocatori dopo le sconfitte contro Empoli e Napoli. Allegri ha sempre chiesto di difendere il risultato vincendo anche in maniera sporca, ma c’è una statistica che non può che far riflettere.

La squadra di Allegri prende gol da 19 partite consecutive

I punti deboli di inizio campionato della Juventus sono molti, a cominciare dalla difesa. La squadra di Allegri prende gol infatti dallo scorso campionato visto che Szczesny è stato battuto per la 19esima volta consecutiva in campionato e già 8 in questa stagione.

Solo nel 1955, 66 anni fa, la Juventus aveva fatto peggio portando il record a 21 volte. Un dato che fa riflettere visto che la Juventus ha fatto sempre parlare di sè per la difesa forte che ha avuto negli anni precedenti.