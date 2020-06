Juventus, elaborato piano per arrivare a Emerson Palmieri

Il club bianconero sta pensando ad una formula d’acquisto leasing per il difensore del Chelsea.

Considerata la riluttanza del club londinese a contropartite tecniche, la Juventus sta studiando per il terzino sinistro ad un ‘acquisto alla Cuadrado’ attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Questo piano potrebbe andare a buon fine in quanto i rapporti tra il ds Paratici e Marina Granovskaia sono ottimi, elemento non da poco. Anche perché interessato al giocatore c’è anche l’Inter, si accende così la rincorsa all’offerta più vantaggiosa.

La voglia di ritornare in Italia di Emerson Palmieri

Lo stesso calciatore è conscio di non essere ormai nei progetti dell’ allenatore Frank Lampard e spingerebbe infatti per il ritorno in Italia in serie A, anche in vista dell’Europeo 2021.

Interessante anche l’intervista ai microfoni di ‘juventusnews24’ di Cristian Zenoni, ex difensore della Juventus, parlando proprio del giovane giocatore del Chelsea dichiara: “Alex Sandro è di un’affidabilità totale. Certo che per una squadra come la Juve avere un ricambio all’altezza è una cosa necessaria, ma per come è andata questa stagione e per come finirà, penso che Alex Sandro basti e avanzi alla Juve e finirà la stagione alla grande. Emerson Palmieri? Lo abbiamo visto alla Roma, lo conosciamo bene. Ha fatto esperienza in Inghilterra ed è un giocatore di spessore; bisognerà valutarlo nel momento in cui avrà l’opportunità di giocare alla Juve».