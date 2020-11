Juventus Ferencvaros, cronaca, tabellino e highlights del match

Juventus Ferencvaros

La Juventus supera 2-1 in rimonta il Ferencvaros nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale con due giornate d’anticipo. Al vantaggio degli ospiti al 19′ con Uzuni replica Cristiano Ronaldo al 35′. Di Morata in pieno recupero la rete decisiva. I bianconeri salgono così a 9 punti, mentre gli ungheresi rimangono fermi a 1.

Juventus Ferencvaros 1-1 tabellino e highlights

Reti: 19′ Uzuni, 35′ Ronaldo, Morata 90+2′.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie (62′ Kulusevski), Bentancur (82′ Rabiot), Arthur (82′ Arthur), Bernardeschi (62′ Chiesa); Dybala (62′ Morata), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Portanova.

Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Lovrencsics (78′ Botka), Dvali, Blazic, Frimpong, Heister; Siger (78′ Laidouni), Somalia; Uzuni, Zubkov (70′ Isael), Nguen (70′ Boli). All. Rebrov. A disp. Szecsi, Ori, Kharatin, Kovacevic, Mak, Baturina, Csontos.

Arbitro: Siebert (GER)

Ammoniti: 67′ Siger, 80′ Danilo