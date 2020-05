Juventus: finalmente tutta la squadra al completo per Maurizio Sarri

Alla Continassa si sono presentati tutti i giocatori bianconeri per riprendere gli allenamenti

Maurizio Sarri ritrova al completo la sua squadra per incominciare gli allenamenti di gruppo, prima volta che accade dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, dopo aver passato 14 giorni di isolamento dal loro rientro in Italia, sono ritornati allo Juventus Training Center; e finalmente anche i ritardatari Gonzalo Higuaín e Adrien Rabiot si sono uniti ai compagni, dopo il loro doppio tampone risultato negativo.

Higuaín concentrato solo sulla Juve

L’attaccante numero 9 ha dichiarato infatti di avere in testa solo la Juve per il momento; in un intervista da Libero di TyC in Argentina ha risposto in merito al suo futuro al River Plate e non solo: “Il River mi ha sempre dato tutto: mi hanno fatto crescere, mettere in mostra, darmi l’opportunità di essere acquistato dal Real Madrid. Chi ha giocato nel River e vede com’è la squadra adesso, pensa: che bello! Tornare? Non so cosa succederà, posso dire che al momento ho la testa alla Juve”.

Aspettando Juve-Bologna

Intanto l’allenatore bianconero darà in questi giorni inizio agli allenamenti di gruppo, provando così moduli e soluzioni tattiche, in vista della ripresa a metà giugno, che vedrà la Juventus contro il Bologna di mister Siniša Mihajlović.