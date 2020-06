Juventus, il Real Madrid ci prova per De Ligt

Il club spagnolo avrebbe offerto 100 milioni per il giovane difensore juventino.

Matthijs De Ligt avrebbe ricevuto attenzioni particolari da parte del Real Madrid, nello specifico sarebbe arrivata alla società bianconera un’offerta vicina ai 100 milioni di euro. Il giovane olandese, acquistato la scorsa estate, rimane uno dei giocatori più desiderati sul palcoscenico europeo viste le sue qualità e la sua giovane età. Lo stesso Barcellona infatti in questi mesi è stato molto attento sul difensore, ed ora tocca ai Blancos. La Juventus al momento avrebbe respinto ogni tentativo di cessione, considerando De Ligt il futuro della squadra e di conseguenza incedibile.

Il numero 4 della Juve, pagato 75 milioni all’Ajax, aveva fatto il suo esordio con la maglia bianconera giocando contro il Napoli a causa del grave infortunio di Chiellini. Dopo un difficile inizio, considerato normale per il debutto in un calcio completamente diverso come quello italiano, De Ligt è però riuscito a far ricredere tutti sul suo talento, lasciando spazio così a un’affidabilità da giocatore più esperto.

De Ligt contento di giocare alla Juventus

Non molto tempo fa lo stesso difensore aveva dichiarato in un’ intervista a Tuttosport: “Il livello è davvero alto. Sono veramente felice di essere qui, di allenarmi ogni giorno con giocatori straordinari, ho la costante sensazione di migliorare giorno per giorno e quindi ora sono molto contento alla Juventus”.