Juventus, il ritorno di Dybala: allenamento con il gruppo

Juventus, Dybala è tornato

Paulo Dybala finalmente rivede la fine del tunnel. L’infortunio al ginocchio, arrivato il 10 gennaio contro il Sassuolo, solo adesso dà tregua all’argentino. Finalmente il giocatore si è allenato insieme al gruppo e quindi il suo rientro è vicino.

Juventus, Dybala presto in campo

L’attaccante argentino potrebbe tornare sul campo già contro il Torino, nel derby previsto questo weekend, quando la Serie A riprenderà dopo la sosta delle Nazionali. Oramai Dybala ha detto addio alla lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. O almeno si spera. Oggi l’argentino ha svolto l’intera seduta di allenamento alla ripresa dei lavori alla Continassa e, se non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di sabato contro il Torino, mercoledì 7 aprile ci sarà il Napoli. Rientro vicino per la Joya.

Un ritorno importante per Andrea Pirlo, anche se difficilmente partirà titolare, ma è probabile che gli venga riservato un pezzetto di gara, utile per iniziare a mettere minuti nelle gambe, già contro il Torino. Oggi pomeriggio, alla Continassa, insieme a Paulo Dybala e il resto del gruppo che non è partito verso la propria Nazionale, si è allenato regolarmente anche Aaron Ramsey. Contro il Torino verranno convocati pure Demiral e Alex Sandro, così come anche Cuadrado, che ha scontato la giornata squalifica.