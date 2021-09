Juventus, infortuni di Dybala e Morata: l’esito degli esami

Dybala e Morata saranno ko per Chelsea e Torino

È arrivato l’esito degli esami strumentali che tutti in casa Juventus aspettavano per capire la gravità degli infortuni di Alvaro Morata e Paulo Dybala, usciti ieri anzitempo durante la partita contro la Sampdoria, vinta dai bianconeri con un sofferto 3-2.

Per quanto riguarda Dybala, Max Allegri può tirare un sospiro di sollievo in quanto non sembra esserci una lesione del muscolo, ma solo un’elongazione. Appare più grave, invece, la situazione dello spagnolo per il quale c’è una lesione. Entrambi dovrebbero però rientrare dopo la sosta saltando così i prossimi due impegni della Juventus contro Chelsea e Torino.

Di seguito ecco il comunicato ufficiale della società bianconera

Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

– Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

– Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.