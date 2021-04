Juventus, scambio con l’Inter: Bentancur la chiave

Il calciomercato estivo si avvicina e, Juventus ed Inter starebbero lavorando per uno scambio clamoroso tra due centrocampisti per far respirare le finanze

Juventus ed Inter starebbero ragionando su uno scambio clamoroso che potrebbe, però, far fare una bella plusvalenza ad entrambi le squadre. Rodrigo Bentancur per Marcelo Brozovic. Stando a quanto riporta calciomercatonews.com, infatti, la società nerazzurra, in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto del calciatore croato che scade nel 2022, potrebbe cercare di aprire il dialogo con la Juventus per uno scambio con il centrocampista uruguaiano. Scambio che vede la valutazione dei due calciatori intorno ai 40 milioni e che, quindi, farebbe respirare le finanze disastrose delle due società.

In più, potrebbe essere un affare vantaggioso per tutte e due le big del nostro campionato, la Juventus avrebbe finalmente il suo regista nella zona nevralgica del campo, che manca dai tempi di Pirlo, l’Inter, avrebbe invece un buon centrocampista che potrebbe fare da riserva ai titolari.