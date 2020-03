Juventus-Inter, le formazioni e dove vederla in tv

Juventus Inter grande sfida scudetto

Juve e Inter in campo questa sera a Torino, niente pubblico nel rispetto delle norme anti Coronavirus. Bianconeri con la voglia di confermarsi in vetta, nerazzurri che hanno come unico risultato la vittoria per non permettere alla formazione di Sarri di allungare. Juve col dubbio Chiellini, in ballottaggio con De Ligt. Inter con Eriksen ancora in panchina, spazio a Vecino.

Juve-Inter, come vederla in tv

La sfida scudetto in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45 tra Juve e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match sarà disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Juve-Inter, probabili formazioni

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISPOSIZIONE: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISPOSIZIONE: Padelli, Berni, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

ph: Fornelli