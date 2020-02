Juventus-Inter, Ronaldo: “La salute è prioritaria Con il Lione passiamo”

Juventus-Inter, parla Ronaldo a Sky Sport

Juventus Inter Ronaldo | “Sono cose che possono succedere, è il calcio. Non siamo felici per la partita, samo arrabbiati ma c’è ancora la partita di ritorno. Siamo molto fiduciosi di ribaltare il risultato e passare il turno”. Così Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, torna sulla sconfitta contro il Lione in Champions League in un estratto di una intervista concessa ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro l’Inter. “Ora la nostra priorità è vincere le prossime partite, poi penseremo di nuovo alla Champions”, ha aggiunto. Sempre sul ritorno contro il Lione, Ronaldo ha detto: “Siamo sereni, concentrati e pronti per le prossime partite. Non abbiamo paura di uscire. La Champions è la competizione più difficile del calcio, tutte le squadra sono complicate, non ci sono partite facili. Spero che giocheremo davanti ai nostri tifosi, sono convinto che passeremo il turno”

News Juventus, verso il Derby d’Italia

“Juve-Inter? E’una grande partita, come Barcellona-Real Madrid che si gioca domenica. Contro l’Inter, il Milan o la Lazio sono tutte grandi partite. Sono le partite che ai giocatori piace giocare”. Così Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro l’Inter. “Contro l’Inter sarà una partita fantastica, contro un allenatore e una squadra fantastici. Cercheremo di fare un grande risultato”, ha aggiunto l’attaccante bianconero. “Non siamo felci perché i tifosi non ci saranno, siamo dispiaciuti ma le responsabilità restano le stesse. Dobbiamo vincere, giochiamo in casa. Spero che la Juve possa fare un grande risultato”, ha ribadito Ronaldo.”Sarà strano giocare una partita così importante in uno stadio senza tifosi, non è bello ma la salute resta la cosa più importante” ha concluso CR7.