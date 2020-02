Juventus-Inter: un altro capitolo nella lotta al vertice

Il facile passaggio del turno contro il Ludogorets ridà fiducia all’Inter di Conte, attesa questa domenica da una gara che può valere una stagione. Alle 20:45 a Torino, infatti, l’Inter può potenzialmente raggiungere la Juventus in classifica in caso di vittoria (e qualora dovesse battere la Samp nel recupero da giocare in data da destinarsi). Oppure, a 13 giornate dalla fine, rischiare di scavare un piccolo solco di 9 punti (potenzialmente 6) con la Signora.

Paradossalmente la squadra con meno pressioni è proprio quella nerazzurra, sebbene si trovi ad inseguire. Le conseguenze infatti di un arrivo al traguardo non da vincitori sarebbero ben più traumatiche per i bianconeri, abituati bene dagli otto scudetti consecutivi e dalla qualità di una rosa che è superiore a tutte le altre. L’Inter dal canto suo è partita sì con ambizioni importanti ma senza l’obiettivo unico del titolo: il bisogno primario era quello di ricostruire una squadra dalla mentalità vincente acquisendo nel contempo calciatori di livello e conquistando nel primo anno dell’era Conte-Marotta il piazzamento Champions indispensabile a sostenere anche economicamente il progetto. Obiettivi ampiamente raggiunti finora, di cui il sogno scudetto non può che essere il seguito.

La Juventus è in uno dei momenti critici della stagione. La sconfitta di Lione, e prima quelle di Verona e Roma contro la Lazio, ha messo in discussione l’operato della società, dell’allenatore e dei giocatori che si trovano in condizione di giocarsi tutto in una settimana. Uscire dalla Champions e uscire senza vittoria dall’Allianz vorrebbe dire addio all’obiettivo massimo della stagione e mettere a serio rischio il raggiungimento di quello minimo (lo scudetto, ovviamente) che a quel punto vedrebbe la Lazio poter tentare il colpaccio e l’Inter rifarsi sotto veementemente.

Una Serie A che a quel punto diventerebbe ancora più interessante di quanto lo sia già ora, con la rincorsa all’Europa (Napoli, Milan, Hellas Verona, Parma…) e quella alla salvezza (che vede protagoniste le genovesi oltre a svariate altre compagini) entusiasmanti quanto la volata per la vittoria finale. Incontri del weekend accesissimi e interessanti non solo per gli appassionati ma anche per i tifosi scommettitori, che potranno divertirsi a puntare sulla super sfida Juve-Inter, ma anche sulla SPAL o sull’Atalanta in scena a Lecce. Secondo le previsioni sulla prossima giornata di Serie A, proposte da esperti calcistici dell’équipe di Sportytrader, il Derby d’Italia sarà una sfida da gol, in cui entrambe le compagini andranno a segno.

Durante questo weekend, inoltre, parecchi saranno gli incontri degni di nota nell’universo calcistico europeo. La finale di Coppa di Lega tra Aston Villa e Manchester City, la grande partita tra PSV e Feyenoord in testa al campionato dei Paesi Bassi e, soprattutto, la Sfida delle Sfide tra Real Madrid e Barcellona che si giocherà domenica sera al Bernabeu, completano il fine settimana di fuoco in programma nel mondo del pallone. Ce ne sarà per tutti i gusti insomma…