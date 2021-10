Juventus, Kaio Jorge lavora per un posto da titolare in squadra

L’attaccante brasiliano è passato dalla rosa di Allegri a essere un rinforzo per la Juventus B di Zauli.

Dopo aver recuperato Morata con la Roma, che nella sfida di Champions di stasera partirà titolare e Dybala che rientrerà con l’Inter, a breve Allegri potrà contare anche su Kaio Jorge, talento brasiliano preso nell’ultima sessione di mercato.

Il giocatore brasiliano che in questi mesi è stato sempre fermato dagli infortuni, sta lavorando duramente per convincere Allegri a dargli spazio ma l’attaccante prima dovrà crescere di condizione visto che in campionato ha collezionato solamente un minuto nel derby contro il Torino.

Juventus, Kaio Jorge torna in campo con l’Under 23?

Visto lo scarso minutaggio impiegato con la prima squadra la Juventus ha deciso di aggregare il giocatore all’Under 23 di Lamberto Zauli, che oggi giocherà contro l’Albinoleffe e che sta facendo benissimo in campionato.

Il giocatore probabilmente sarà impegnato molte volte con la seconda squadra per trovare maggiore continuità magari anche in vista di una possibile cessione in prestito a gennaio in qualche squadra di serie B o maggiore per confrontarsi in un campionato che ancora deve conoscere questo giovane talento.