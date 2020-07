Juventus-Lazio. quanti dubbi per Sarri! Pjanic dal 1′

Quanti problemi per Sarri, domani sera contro la Lazio formazione in alto mare

La Juventus domani sera ospita la Lazio all’Allianz Stadium, con la certezza del risultato di Roma-Inter, con la squadra di Conte che crede nella clamorosa remuntada.

Sicuri assenti saranno Chiellini, Bernardeschi squalificato, De Sciglio e Khedira, mentre Bentancur soffre di un indurimento muscolare e ad oggi la presenza dell’uruguaiano è in forte dubbio.

La Juventus dovrebbe affrontare la Lazio con Szczesny tra i pali, Danilo e Alex Sandro terzini e due centrali tra Rugani, Bonucci e de Ligt. In cabina di regia ci sarà Pjanic, con Rabiot che potrebbe essere dirottato nel ruolo di mezzala destra, a meno che non abbia una chance Ramsey. In avanti, con Ronaldo e Dybala dovrebbe partire dal primo minuto Cuadrado, per poi dare spazio a Douglas Costa a gara in corso.