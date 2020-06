Juventus: le probabili mosse del mister Sarri per la partita contro il Bologna

Higuain Chiellini ancora fuori; De Sciglio pronto a sostituire Alex Sandro e Ramsey potrebbe rimpiazzare Pjanic, con Bentancur che passerebbe in cabina di regia.

Lunedì sera si terrà la prima partita di campionato per la squadra di Sarri, una partita che la Juve dovrà vincere per forza, sia per non correre il rischio di non essere scavalcata dalla Lazio con un solo punto di vantaggio, ma anche per riscattarsi dopo le due ultime deludenti partite, non è ammesso assolutamente alcun passo falso.

Il mister ha bisogno così di cambiare qualcosa, soprattutto l’approccio mentale, anche perché ora sembra che viaggino su binari diversi, con l’allenatore che fatica a farsi comprendere dalla squadra e i giocatori che sembrano aver perso lo spirito e la forza mentale che la contraddistinguono da sempre.

Higuaín e Chiellini ancora fuori

I cambi di formazione invece sono condizionati dagli infortuni. La squadra bianconera non potrà infatti ancora contare sull’aiuto di Gonzalo Higuaín e del capitano Giorgio Chiellini, i due giocatori hanno ancora lavorato a parte e non con il resto della squadra, e non saranno quindi convocati per la trasferta a Bologna.

Titolari: De Sciglio, Cuadrado, Ramsey, Bentancur

Per necessità Alex Sandro, infortunatosi anche lui durante la finale di Coppa Italia, verrà sostituito quasi certamente da De Sciglio, Cuadrado sarà sicuramente favorito a Danilo a destra. Ramsey, mai utilizzato dall’inizio nelle ultime due partite, ma che in questi giorni si starebbe allenando a pieno ritmo, dovrebbe prendere il posto fin dai primi minuti di Pjanic; e Bentancur nel ruolo di regista. In attacco confermato il tridente Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Con CR7 che se nuovamente decisivo, potrebbe risolvere molti guai.