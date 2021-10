Juventus, l’erede di Cuadrado a parametro zero: arriva dalla Liga

La Juventus continua ad essere molto attenta sul mercato, sono diverse le tematiche affrontate dai dirigenti bianconeri in queste ore, dal rinnovo di Cuadrado passando per quello di Dybala oltre che alla decisione sul possibile prestito di Kaio Jorge, ma anche in entrata si registra un interessamento verso un giocatore affermato proveniente dalla Liga.

Si tratta di Sergi Roberto, il ventinovenne del Barcellona come riporta ‘Onda Cero’ non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza nel Giugno del 2022 con i blaugrana, per provare una nuova avventura ed in tal senso avrebbe fatto gola alla società di Andrea Agnelli, che accoglierebbe il laterale spagnolo con molto piacere anche in virtù del fatto che l’eventuale acquisto del classe ’92 non prevede nessun indennizzo in favore degli azulgrana e soprattutto che lo stipendio del ‘canterano’ si aggira intorno ai 3,9 milioni di Euro stagionali, cifra perfettamente in linea con le aspettative economiche del club torinese.

Il tecnico olandese Ronald Koeman lo sta utilizzando prevalentemente come mezzala nel centrocampo degli spagnoli, ma è come esterno di destra che il calciatore ha mostrato il suo rendimento migliore.

L’unico dubbio al quale Cherubini e Nedved stanno pensando è la tenuta fisica del laterale, lo scorsa stagione assente per 163 giorni a causa di guai muscolari, dato che fa riflettere anche un’altra società italiana, il Milan, anch’essa attenta ai movimenti legati al giocatore.

Una volta sciolti i dubbi legati all’aspetto degli infortuni, la società di Via Druento dovrà capire chi sarà colui che farà spazio all’eventuale nuovo acquisto: se è vero che lo spagnolo potrebbe risultare essere anche l’erede di Juan Cuadrado, è altrettanto vero che i bianconeri spingono per il rinnovo del colombiano con la quale sembra già esserci un’intesa per prolungare il contratto almeno fino al 2023, ecco che spunterebbe un’altra ipotesi, la cessione di Danilo che è sempre nel mirino del Bayern Monaco, interessato al brasiliano per il quale la società tedesca potrebbe presentare un’offerta superiore ai 25 milioni di Euro con la quale il club bianconero potrebbe registrare una plusvalenza importante.