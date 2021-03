Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Stephan Lichtsteiner, ex terzino bianconero, ha parlato del momento che vive la sua ex squadra e di Andrea Pirlo.

Juventus, Lichtsteiner punge l’Inter

L’ex grande terzino destro della Juventus, Stephan Lichtsteiner, ha parlato a TuttoJuve.com, toccando diversi temi, ma soprattutto la sua ex Juve. Lo svizzero, molto legato alla Vecchia Signora, nell’intervista punge l’Inter: “Penso che bisogna fare i complimenti all’Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini”.

Juventus, Lichtsteiner: “Pirlo merita un’altra chance”

L’ex bianconero conosce bene Andrea Pirlo, i due hanno giocato insieme per 4 anni alla Juventus e ha piena fiducia nelle sue capacità: “Andrea merita un’altra chance. La dirigenza sapeva quali erano i rischi nel momento in cui lo hanno scelto come allenatore, per cui avranno sicuramente pianificato il fatto di non rivincere il campionato. Se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions, penso sarebbe corretto permettergli di lavorare ancora per un altro anno”.

Lichtsteiner nel futuro della Juventus ci vede bene un ritorno di Paul Pogba. Lo svizzero conosce molto bene anche l’attuale centrocampista dello United, sono stati insieme per 3 anni a Torino. L’ex giocatore dichiara: “Se mi piacerebbe rivedere Pogba in bianconero? Subito, dove si firma? Era stata una grande perdita per la mia Juve, sarebbe fantastico rivederlo in bianconero. Specialmente per noi juventini, saremo molto felici di questo. E’ solo una questione economica, staremo a vedere quel che succederà”.