Juventus, Adidas svela la maglia home 2020-2021: le foto

Juventus Maglia Home svelata da Adidas

La prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21 è stata svelata oggi da adidas. “Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un’unica maglia”, si legge nella nota di presentazione del club bianconero. “La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all’arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il dna del club, comunicando al tempo stesso l’inizio di una nuova era”.

Juventus Maglia Home i dettagli

“Il colore oro poi, presente in tutta la divisa – si legge – aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L’eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica”. “L’innovazione, infine, con l’ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo”, sottolinea il club. “Tutto questo in un’unica maglia, ma non basta. C’è un altro valore che emerge prepotente sulla nuova divisa: il successo. E a rappresentarlo, c’è lo scudetto tricolore ancora una volta. La nona di fila”. La nuova maglia Juventus 2020/21, è disponibile da oggi per l’acquisto, presso tutti gli store Juventus fisici e sullo Store Online ufficiale.