Marchisio alla Gazzetta: “Non è la squadra che rimontò nel 2016”

Uno dei peggiori inizi della storia bianconera. La Juventus del nuovo corso Allegri mai si sarebbe aspettata un tracollo del genere. Nona in campionato con solamente 15 punti, ormai tagliata fuori dalla lotta scudetto, la Vecchia Signora si trova in un momento di crisi a livello di gioco e risultato. A nulla servono le tre vittorie in Champions, la crisi è netta e c’è qualcosa da fare al più presto. Il bottino in Serie A è di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, troppe per chi in Italia ha sempre dominato. Agnelli, insieme a Nedved e Allegri, è chiamato a risolvere il problema, magari con qualche innesto nel calciomercato di gennaio.

Non si fa altro che parlare del momento negativo dei bianconeri, erano 11 stagioni che non si vedeva una Juve così in difficoltà. A tal proposito Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport del momento no dei bianconeri, facendo alcuni importanti paragoni. Ecco le sue parole: “Dopo la brutta partenza, la Juventus aveva trovato un minimo di equilibrio ma non una vera identità. Quasi ogni partita vediamo una formazione diversa, significa che Allegri non ha trovato il suo undici. Forse, questo, è davvero l’anno zero. Non vedo questa Juve come quella che rimontò nella stagione 2015-2016. Semmai vedo tanti punti in comune con la Juventus di Delneri che arrivò settima in campionato. E questo deve essere un campanello d’allarme”.