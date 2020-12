Milik, il rebus è quasi risolto. L’attaccante lascerà Napoli per vestire il bianconero

Ormai sembra fatta, la Juve stringe per Milik. Già in estate accostato ai bianconeri, l’attaccante sarebbe pronto a trasferirsi a Torino a gennaio. Le parti sembrano ormai vicine, 10 milioni di euro ai partenopei per assicurarsi l’attaccante in scadenza. Il Napoli pronto a dire si, dopo Higuain un altro numero 9 pronto a trasferirsi da Napoli a Torino. Milan e Inter superate al fotofinish dalla Juventus, l’alternativa a Morata e Ronaldo sarà con molta probabilità Milik.