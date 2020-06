Juventus-Milan Pioli parla in conferenza stampa

“Il nostro obiettivo è riportare il Milan in Europa. Abbiamo due strade da percorrere il campionato e la Coppa Italia. La prima occasione ci viene dalla Coppa e siamo concentrati su questo”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Juventus. “In questa stagione abbiamo affrontato la Juve due volte e sono sempre state partite difficili sia per noi ma anche per loro, e in entrambe le occasioni siamo usciti dal campo noi con qualche rimpianto in termini di risultato. Se loro hanno trovato la stoccata giusta nel momento giusto nelle prime due partite, adesso dovremo essere bravi a trovarla noi“, aggiunge. Secondo Pioli si partirà “alla pari”. “Noi abbiamo lo svantaggio del risultato ma abbiamo le qualità per giocarci la nostra partita”.

Juventus-Milan Pioli la sicurezza

“Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza, questo e ovvio. Noi del Milan siamo sempre stati molto attenti e favorevoli alla ripresa del campionato. L’assenza dei tifosi è un danno enorme ma in questo momento è anche il male minore, non si può fare altrimenti”. Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus.

Juventus-Milan Pioli sfida Sarri

“Nelle mie esperienze precedenti difficilmente a 14 partite dalla fine della stagione sapevo già quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Il mio unico pensiero in testa è dare il massimo per questa stagione dove abbiamo ancora obiettivi importanti”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha concluso la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.