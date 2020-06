Juventus-Milan Coppa Italia, Sarri: “Sarà partita apertissima”

Juventus-Milan Sarri a Sky Sport

“E’ una partita dal risultato ancora apertissimo”. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, presenta così la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan. Impegno che per i bianconeri coincide con il ritorno in campo dopo oltre tre mesi. All’Allianz Stadium si riparte dall’1-1 di San Siro dello scorso 13 febbraio: “Abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi e di poterlo fare separatamente l’uno dall’altro”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Juventus-Milan Sarri anticipa le scelte per la semifinale

“Questo ci consente di focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta e può essere un qualcosa di importante e vantaggioso”. “Con il Milan quest’anno per noi sono state tutte partite difficili, sia in campionato che in coppa”, ha proseguito Sarri. “Si tratta di un avversario che ci crea delle difficoltà e il risultato dell’andata non ci garantisce niente”. Milan privo dell’infortunato Ibra e degli squalificati Theo Hernandez e Castillejo: “Ma tutto lascia pensare che giocheranno con un undici competitivo. E’ una partita dal risultato ancora apertissimo”, ha avvertito Sarri.