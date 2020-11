Juventus-Milk, proposto uno scambio al Napoli. Pericolo Roma

La Juventus torna alla carica per l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. I bianconeri hanno proposto uno scambio, il Napoli temporeggia ma sul polacco c’è il pressing della Roma

Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, in casa Juve torna di moda il nome di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha rotto con la società ed è finito anche fuori dai piani tecnici di Gennaro Gattuso. In queste settimane ci sono stati degli incontri tra l’entourage dell’attaccante e il Napoli per trovare una soluzione immediata già nel mercato invernale. I partenopei non vogliono regalare il cartellino del giocatore e in una situazione di crisi dettata dal Covid bisogna studiare una soluzione che possa accontentare tutti. Per questo motivo, la Juventus avrebbe proposto uno scambio: Milik in bianconero e Federico Bernadeschi al Napoli. Un’idea che stuzzica De Laurentiis ma sulla fascia destra Lozano e Politano stanno facendo vedere grandi cose e poi c’è lo scoglio dei 4 milioni di euro di ingaggio da fronteggiare. Su Milik c’è sempre da registrare l’attenzione della Roma; l’interesse per il polacco non è mai scemato e verrà fatto un tentativo fino alla fine. Il Napoli dovrà trovare una soluzione al più presto considerando che il contratto di Milik scade il prossimo 30 giugno 2021.