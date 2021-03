Juventus-Napoli, chiesto il rinvio

Una storia infinita quella della partita Juventus-Napoli, la sfida che si doveva disputare per la terza giornata del girone d’andata di Serie A, sembra non avere più una data. Prima dell’uscita dall’Europa League del Napoli la data prefissata era il 17 marzo, ma De Laurentiis avrebbe chiesto di valutare un’altra data visto il calendario fitto molto fitto della sua squadra.

Juventus-Napoli, i motivi di DeLa

La società partenopea avrebbe pensato di cambiare data perché il 17 marzo ricorre a a cavallo degli incontri con Milan e Roma, due sfide impegnative che toglieranno già tante energie e sarebbe un ulteriore sfida in trasferta per gli azzurri. A questo punto tutto dipende anche dalla Juventus. I bianconeri sono impegnati ancora in Champions League oltre che in campionato. Al momento la gara è fissata per il 17 marzo 2021 alle ore 18.45, a meno che non venga accolta la richiesta del Napoli.