Juventus, nessuna attesa: Milik già a gennaio

La Juventus vuole Milik già a gennaio

La Juventus cerca rinforzi in fase offensiva già da diversi mesi. I bianconeri si guardano intorno e anche in questa finestra di mercato sono tornati all’attacco su Milik. Il giocatore del Napoli, dove con Gattuso non trova spazio, è pronto a partire, ma De Laurentiis oppone resistenza.

De Laurentiis, prezzo alto per Arkadiusz

A Torino vedono l’attaccante polacco come un investimento più che un acquisto riparatorio nella finestra di gennaio, questo è il motivo per il quale Paratici fa pressing su De Laurentiis, per portare Milik a Torino già a gennaio. Su Tuttosport si legge che il presidente del Napoli chiede un prezzo troppo alto (15 milioni di euro), la Juventus non è disposta a pagare così tanto. Anche altre pretendenti hanno fatto offerte al di sotto dei 10 milioni di euro, tutte rifiutate dalla società partenopea. Milik era conteso anche da Atletico Madrid e Marsiglia. A Torino si cercano forze giovani e l’ex Ajax ha appena 26 anni, nell’ambiente bianconero è molto acclamato un suo arrivo. Paratici continuerà a fare rilanci fino alla fine del mercato, d’altronde fino al 31 gennaio c’è tempo. La Juventus potrebbe avere anche vantaggio grazie al giocatore, in quanto non ha trovato minimo spazio nel progetto di Gattuso e non è stato inserito neanche nella lista dell’Europa League. Il polacco è con le valigie in mano già da mesi.