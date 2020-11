Juventus: oggi il compleanno dell’ex capitano bianconero

Il mitico numero 10 festeggia il suo 46° compleanno.

Festeggia oggi i suoi 46 anni Alex Del Piero, leggendario capitano della Juventus. Il numero 10 ha speso ben 19 anni della sua carriera per la causa bianconera, giocando 705 partite e segnando ben 289 reti ma soprattutto, vincendo 7 scudetti (1 revocato), una Champions League, una Coppa intercontinentale, una Supercoppa europea, 4 Supercoppe italiane e una Coppa Italia, oltre alla Coppa del Mondo conquistata indossando la maglia dell’Italia. Un vero mito della Vecchia Signora, ma anche un uomo d’altri tempi, apprezzato e rispettato anche dagli avversari per il suo modo di essere.

L’ex compagno di squadra Claudio Marchisio è stato uno dei primi a fare gli auguri attraverso Instagram, pubblicando una foto di loro due per terra sul campo abbracciati, e scrivendo nella descrizione: “In questo momento così difficile per tutti, molti di noi cercano ricordi e foto di eventi ad ognuno molto importanti. Io non posso che legarmi TANTO a questa foto per vari motivi, come per esempio: 1) Perché sto parlando di Alessandro Del Piero. 2) Perché per me questa foto vale, ad oggi, quanto la mia esperienza come calciatore e come uomo. 3) Perché in questa foto, poco prima, realizzo uno dei gol piú belli e difficili della mia carriera. 4) perché oggi è il compleanno di una leggenda vivente, come calciatore ma soprattutto come uomo per cui IO ho una stima immensa. Tanti auguri Ale”

Anche la società bianconera non poteva mancare all’appello nei messaggi di auguri, e attraverso Twitter internazionale, scrive: “Happy birthday to the ? that is“, accompagnando il tutto con l’emoticon classica della linguaccia.

Inoltre, per celebrare il campione classe 1974 su Sky Sport Serie A è dedicata una giornata tra speciali, interviste e alcune partite che lo hanno visto protagonista con la maglia della Juventus, tutte disponibili anche on demand e su una sezione dedicata su Sky Q.