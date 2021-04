Juventus, Paratici e Nedved in bilico: i possibili sostituti

Sostituti

La Gazzetta dello Sport, invece da già dei nomi sondati dalla società per il dopo Paratici e Nedved. Nomi che sarebbero quelli di Alessandro Del Piero, come vicepresidente e di David Trezeguet, Cristiano Giuntoli del Napoli, Marcello Lippi ex tecnico svincolato per il quale non si spengono le voci che lo vedono sulla scia del ritorno a Torino oltre che Beppe Marotta che potrebbe lasciare l’Inter per ritornare in un ambiente che già conosce benissimo dato che è stato alla Juve dal 2010 al 2018.

Si prevede quindi una netta rivoluzione alla Juventus, a partire dalla dirigenza, con Paratici e Nedved che, dopo 11 anni d’amore potrebbero lasciare la Vecchia Signora alla fine di questa stagione.