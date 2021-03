Juventus, parla Paratici su Ronaldo

La Juventus è volata a Cagliari per affrontare la delicata trasferta contro i sardi in seguito alla brutta uscita dalla Champions League. Poco prima del match, Paratici, Managing Director Football Area della Juventus, rilascia qualche dichiarazione, soprattutto sull’importanza di Cristiano Ronaldo, allontanando, così, tante voci e polemiche.

Paratici: “Ronaldo non è in discussione”

Il dirigente bianconero dichiara: “Cristiano Ronaldo? Mi viene da sorridere. Nella mia carriera non avrei pensato di doverlo discutere, di sentirmi chiedere se è un bravo giocatore o un’operazione positiva o negativa. Da piccolo nel mio paesino li sentivo nei bar questi discorsi parlando di Rivera, Mazzola, Baggio e Platini. Stiamo parlando di un giocatore che nel 2020 ha segnato 41 reti in 38 partite con la Juventus, è capocannoniere e ha vinto cinque Palloni d’Oro. E’ un privilegio averlo in squadra, ce lo teniamo stretto. Se rappresenta il futuro della Juventus? Senz’altro”. Sicuramente non è stata una grande stagione per la Juventus, complici anche tanti infortuni o assenze per Covid-19, Paratici afferma: “E’ un’annata particolare non si possono giocare tutte le gare bene, è più difficile degli altri anni dove già si giocava molto. Abbiamo fatto partite buone e altre meno buone come tante altre squadre europee. La vittoria dell’Inter? Non cambia nulla, noi giochiamo partita per partita pensando di fare il meglio possibile senza pensare agli altri. Abbiamo davanti a noi ancora una stagione importante, con 13 partite di campionato e una finale di Coppa Italia”. Conclude con Kulusevski – “È giovane, ha 20 anni e in futuro vedremo dove renderà di più anche in base al cambiamento fisico”.