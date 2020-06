Juventus, Paulo Dybala dice no al Paris Saint Germain

La Joya vuole rimanere ancora per lungo tempo alla Juve.

Il PSG, dopo aver riscattato Mauro Icardi dall’Inter (per 58 milioni di euro bonus inclusi) e con già in casa il talentuoso Kylian Mbappé, avrebbe in mente di formare un super trio d’attacco che possa arrivare a far vincere i titoli più importanti alla squadra francese. Vista l’incertezza sul futuro di Neymar e di Edinson Cavani, il ds Leonardo avrebbe ripuntato gli occhi sul numero 10 bianconero, già corteggiato l’estate scorsa.

Il sondaggio del club francese respinto…

Il club parigino si sarebbe spinto addirittura ad effettuare un sondaggio per la ‘Joya’ direttamente tra il suo entourage, ma l’esito non sarebbe andato a buon fine. L’argentino infatti avrebbe tutta l’intenzione di rimanere a Torino e indossare ancora per molto tempo la maglia bianconera.

La voglia di rimanere nella Juventus

Il calciatore e la società torinese sarebbero infatti in fase di una trattativa per il rinnovo del contratto, accordo andato un po’ a rilento per colpa della pandemia e della positività dello stesso giocatore, ma le due parti sarebbero pronte a trovare il giusto compromesso.

Difatti se da una parte l’attaccante vuole seguire le ormi del suo amico Alessandro Del Piero e diventare così un ‘simbolo’, dall’altra parte la Vecchia Signora sa’ perfettamente che Paulo Dybala riscuote molto successo nelle nuove generazioni, dettaglio non da poco per i responsabili del marketing; e la sua fedeltà infatti potrebbe rafforzare ancora di più l’immagine della mentalità bianconera.