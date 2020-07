Juventus, Per la sfida con il Sassuolo pronti Demiral e Chiellini

Maurizio Sarri per le prossime partite potrà finalmente contare anche sul giocatore turco e sul suo capitano.

Nessun giorno di riposo per la squadra bianconera, che dopo il pareggio 2-2 allo Allianz Stadium di Torino contro l’Atalanta, si concentra sul Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma dal dopo lockdown. Allo Juventus Training Center, difatti, i giocatori, sotto la supervisione dell’allenatore Maurizio Sarri, hanno svolto una sessione d’allenamento mattutina anche di domenica, ragionevolmente per mantenere alta l’attenzione in un campionato alquanto anomalo. Quindi lavoro di recupero e palestra per chi era in campo contro i bergamaschi, mentre il resto della squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Nel gruppo si è visto finalmente anche Merih Demiral, dopo il grave infortunio di gennaio con la rottura del legame crociato del ginocchio che aveva costretto il giocatore ad un lungo stop.

Il rientro in campo di Merih Demiral e di Giorgio Chiellini.

La juve ritrova oltre al difensore turco, anche Giorgio Chiellini, dopo uno stop di quasi 5 mesi, e potrebbe addirittura scendere in campo da titolare già mercoledì a Sassuolo; complice anche la non perfetta forma fisica di Leonardo Bonucci, che potrebbe fermarsi per un problema al tallone. I bianconeri recuperano così due pedine importanti, in aiuto ad un reparto che ha bisogno di essere rinforzato anche in vista del tour de force.