In vista dell'arrivo del Benevento a Torino, Andrea Pirlo presenta il match in conferenza stampa.

Juventus, domani c’è il Benevento

La Juventus ospiterà il Benevento per quella che sarà la gara della 28^ giornata di Serie A. Dopo la delusione Champions, la concentrazione è tutta sul campionato. I bianconeri, fin quando non ci sarà certezza matematica, lotteranno per lo scudetto. Andrea Pirlo lo ha ribadito anche nell’ultima conferenza stampa di oggi, quella in vista dell’arrivo dei Sanniti.

Juventus, Andrea Pirlo: “Una gara importante”

La conferenza stampa prima del Benevento tocca numerosi argomenti, prima di tutto il campionato: “Il nostro dovere è quello di mettere pressione all’Inter e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita. A partire da domani”. La gara contro la formazione di Filippo Inzaghi avrà le sue insidie, ecco cosa si aspetta Pirlo: “È una gara importante perché viene prima di una sosta quindi può esserci un po’ la testa alla nazionale e ai giorni liberi. Questo però è già stato detto e messo in testa. Domani è una partita fondamentale per il nostro percorso in campionato perché affrontiamo una squadra che magari non sta attraversano un ottimo momento però ha fatto risultati importanti e sa tare bene in campo e difendersi bene. Conosco bene l’allenatore quindi sappiamo di affrontare una squadra che vorrà fare risultato e dovremo stare molto attenti”.

Juventus, le condizioni dei giocatori

La formazione bianconera continua a ad avere problemi di infortuni, ai box ci sono diversi giocatori e contro il Benevento non ci sarà Cuadrado perché squalificato. Sulle condizioni dei giocatori, l’allenatore bianconero afferma: “Morata sta bene e partirà dall’inizio così come Kulusevski. Arthur sta meglio, cerchiamo di centellinare gli allenamenti. In questo momento è più una mezzala di costruzione che si abbassa e riesce ad assecondare anche l’altro centrocampista. A ora ha sempre fatto la mezzala di regia però in futuro potrebbe essere anche un regista. McKennie sta meglio, ha avuto qualche giorno in più per recuperare e rimettersi al meglio fisicamente”. Infine, su Dybala: “Purtroppo l’abbiamo avuto poco a disposizione, non lo abbiamo mai avuto al 100%. Sto parlando con lui perché anche lui vuole mettersi a disposizione, speriamo possa essere un grande acquisto per il rush finale”.

Juventus, pressione all’Inter

L’intenzione della Juventus è di mettere pressione all’Inter, i bianconeri hanno intenzione di diventare i diretti avversari della formazione di Antonio Conte, Pirlo afferma: “Sì, dobbiamo mettere pressione all’Inter. Il nostro dovere è quello di mettere pressione e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita. Questa sera non giocano e noi abbiamo l’opportunità di avvicinarci però dipenderà solamente da noi. Dobbiamo fare una grande partita e portare a casa i tre punti”.