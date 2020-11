Juventus, Pirlo: “Siamo soddisfatti, ma potevamo fare meglio!”

Il tecnico bianconero analizza così la partita contro il Ferencvaros

Dopo la netta vittoria ottenuta sul campo del Ferencvaros in Champions League, arrivata grazie al doppio goal dell’ormai ‘solito’ Morata, al primo goal di stagione del numero 10 Dybala e all’autogoal di Dvali; Andrea Pirlo, nel post partita ai microfoni di SkySport, approfondisce alcune giocate gestite male dai suoi attaccanti.

“Sono soddisfatto del risultato, ma potevamo fare molto meglio sul piano del gioco. Abbiamo commesso tanti errori superficiali dovuti anche alla gara in discesa. Era importante fare risultato, ma ovviamente dobbiamo migliorare. Io sono uno che parla molto con i giocatori, poi in campo vanno loro e le scelte toccano a loro. Importante però che queste scelte siano giuste: bisogna essere meno egoisti e chiudere le partite prima” – parlando poi delle possibili soluzioni in formazione il mister ha aggiunto-: “Stiamo giocando con due attaccanti e due esterni, anche se uno è più un trequartista. Spero che tutti stiano bene fisicamente, poi valuteremo. Per ora non abbiamo avuto tutti al 100% e quindi è normale che per ora a turno uno sia rimasto fuori, però stiamo lavorando“.

Infine rispondendo alla domanda sul cambio in campo di Arthur, l’allenatore bresciano ha risposto: “Non stava bene, ha iniziato ad avere problemi allo stomaco, non era pronto per giocare, non riusciva a correre. Volevo toglierlo dopo 20’, poi ha voluto provare e abbiamo cambiato all’intervallo. Come posizione deve giocare un po’ più avanti, ma fisicamente non ce la faceva questa sera”

