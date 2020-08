Juventus, #PirloHaChiamato: il tormentone del nuovo allenatore bianconero

Secondo Sky Sport, il nuovo allenatore della della Juventus, avrebbe chiamato personalmente tutti i giocatori che dovranno lasciare Torino.

Si prospettano settimane di importanti cambiamenti in casa bianconera, dopo il tormentone che impazzato ovunque: #PirloHaChiamato!.

Secondo i giornalisti di Sky Sport, Andrea Pirlo si sarebbe già occupato personalmente di telefonare ad una serie di giocatori attualmente in rosa, riuniti in una sorta di ‘lista nera’; per comunicare loro che non rientreranno nei suoi piani tecnico-tattici e che, proprio per questa ragione, farebbero meglio a trovarsi un’altra squadra.

#PirloHaChiamato!

Il tutto ha prodotto un effetto tormentone sui social, dove si sono tirate in ballo scene di Aldo, Giovanni e Giacomo, i Simpson, Matrix e così via.