Juventus, Pogba sempre più vicino alla firma.

Il calciatore francese potrebbe ritornare a giocare con i suoi ex compagni bianconeri.

Paul Pogba cresciuto nel settore giovanile dei Red Devils, approda nel 2012 a parametro zero alla Juve, nonostante la giovane età si ritaglia in breve tempo un proprio spazio nell’organico bianconero, affermandosi come la maggiore rivelazione della formazione torinese. Nel 2016 viene ufficializzato il ritorno di Pogba al Manchester Utd, e nel 2018 con la nazionale Francese diventa campione del mondo.

La rottura con i Red Devils

Il centrocampista classe ’93 sembra ormai aver rotto con l’ambiente del Manchester United e ha palesato la sua volontà di lasciare il club inglese; da sempre nel mirino della Vecchia Signora ma senza mai arrivare ad una vera conclusione, finalmente ora potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso da Fabio Paratici, ma soprattutto anche dai tifosi juventini che non riescono a dimenticarsi il talento francese.

La BBC Sport, una delle più grandi ed autorevoli fonti di informazione del Regno Unito, annuncia che Parartici potrebbe accordarsi con il Manchester United per ricomprare il giocatore, mettendo a disposizione Adrien Rabiot, probabilmente in uscita, come centrocampista per abbassare il prezzo; ma potrebbe avere anche altre carte da giocarsi con il club inglese, come ad esempio Douglas Costa. Se la società accetterà, abbassando così notevolmente le richieste economiche, si potrà realizzare il ritorno di Pogba alla Juve, diventando così finalmente realtà.