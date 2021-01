Juventus, preso Rovella: Portanova e Petrelli al Genoa

Juventus, un futuro di giovani

L’obiettivo della Juventus, di puntare sui giovani di talento e di portarli a Torino, continua a vele spiegate. L’ultimo arrivo in casa bianconera è Nicolò Rovella, centrocampista, classe 2001, al momento in forza al Genoa.

Rovella della Juve, Petrelli e Portanova al Genoa

Fabio Paratici dopo aver portato a Torino Akè dal Marsiglia, ha chiuso anche la trattativa con il Grifone per Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista dell’Under 21 azzurro ha firmato con la società bianconera, ma resterà con il Genoa fino al termine della stagione in corso. Già depositato il contratto in Lega. La Juventus nello stesso momento saluta due giocatori: Elia Petrelli e Manolo Portanova: entrambi si trasferiscono a titolo definitivo. Mentre il centrocampista resterà in rossoblù, il giovane attaccante potrebbe salutare immediatamente Genova, la Reggina ha chiesto in prestito il giocatore e a breve potrebbe esserci la trattativa definitiva per completare la stagione in Serie B.