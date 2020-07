Juventus: Probabile formazione contro il Sassuolo

La probabile formazione dei bianconeri in vista della 33^ giornata di campionato, e le dichiarazioni di Maurizio Sarri.

I bianconeri, dopo il pareggio contro l’Atalanta, affrontano la squadra di De Zerbi, tra le più in forma del campionato. La squadra di Maurizio Sarri cerca così i tre punti per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, la partita si svolgerà alle 21.45 al Mapei Stadium.

Prima della Dea, solo il Sassuolo era riuscita a uscire indenne dall’Allianz Stadium, all’andata, infatti il risultato finì 2-2. Dopo il lockdown i neroverdi hanno raccolto quattro vittorie e due pareggi e nell’ultimo turno hanno superato in rimonta la Lazio, permettendo ai bianconeri di staccare maggiormente dalle altre squadre a sei giornate dalla fine.

Maurizio Sarri nella conferenza stampa ha affermato: “È una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ha dato continuità al progetto, è in forma e la incontriamo in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo di rilievo. Ma anche noi abbiamo entusiasmo e determinazione. A tratti soffriremo, dovremo farci trovare pronti perché hanno una propensione al palleggio fuori dal normale e verranno fuori anche con noi perché non hanno remore quando affrontano le grandi squadre”

L’allenatore toscano ha proseguito: “Non è scontato, bisogna ancora soffrire e combattere. È tutto nelle nostre mani, dobbiamo fare undici punti in sei partite ed è l’unica cosa da tenere a mente, il risultato non è scontato e siamo abbastanza maturi per capirlo. Io poi mi estraneo, non seguo la critica e non vado sui social. Però mi sembra che la gente ci appoggi e ci dia affetto”. Facendo anche una panoramica sulla sua rosa ha infine dichiarato: “Demiral sta bene, gli servono alcuni giorni per tornare in condizione. È guarito ma bisogna renderlo efficiente sul piano della prestazione. Bonucci ha un problema al piede, se non è migliorato lo potremmo tenere a riposo. Per Pjanic è stata un’esclusione precauzionale con l’Atalanta. Chiellini è in crescita, non ha i novanta minuti ma sta crescendo. Presto avremo l’opportunità di far ruotare qualcuno in più“.

Probabile formazione della Juventus

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

ARBITRO: Valeri di Roma.