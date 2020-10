Juventus, probabili formazioni: Spezia-Juve

Negli undici disponibili di Pirlo si rivedono CR7 e Chiellini

Cristiano Ronaldo è finalmente pronto per tornare in campo, dopo la negatività al Coronavirus annunciato venerdì sera dalla società bianconera; il portoghese ha infatti fatto il suo ritorno alla Continassa, per la prima volta dopo oltre 20 giorni per allenarsi con i compagni. In giornata seguiranno anche le prove decisive per verificare le sue condizioni.

Andrea Pirlo ritrova così non solo CR7, ma anche il suo capitano Giorgio Chiellini, dopo il problema alla coscia destra rimediato nella trasferta di Kiev. Al suo fianco si vedrà Demiral con Cuadrado e Danilo sugli esterni davanti a Szczesny; in mezzo al campo tornano Arthur con Rabiot e Kulusevski. Álvaro Morata immancabile per l’attacco, con la possibile panchina per Paulo Dybala, e il rientro da titolare di Ramsey che si muoverà alle spalle di Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (3-4-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Demiral, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

L’allenatore dello Spezia ritrova anche lui Ricci in mezzo al campo, confermando così le mezzali Pobega e Bartolomei. Il numero 80 Agudelo si gioca la maglia da titolare con Verde, che sembrerebbe il favorito; Nzola e Gyasi completeranno il tridente. Fuori Sala, giocherà invece Ferrer, confermando Chabot e Terzi; a completare la linea davanti a Provedel ci sarà Marchizza.