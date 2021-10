Juventus, Ramsey via a gennaio: è ai margini del progetto

Telenovela Ramsey, si va verso la cessione definitiva

Il gallese era arrivato a Torino a parametro zero nel 2019, prende 7 milioni netti di ingaggio, senza però aver mai dato il contributo che ci si aspettava sul campo, principalmente per i continui infortuni. In questa stagione ha giocato poco più di 100 minuti in 4 presenze, una media di 25 a partita, sono di più le partite saltate che non quelle in cui era disponibile, un trend che ha portato la Juventus a cercare di separare le strade con il giocatore, già da questo gennaio, così da creare spazio nel monte ingaggi per nuovi acquisti. L’avventura di Ramsey in Italia è ai titoli di coda, si può quasi dire che non sia mai davvero iniziata, perché le aspettative per un giocatore del suo calibro erano molto elevate, adesso dovrà trovare una nuova squadra dove ripartire, anche se a quasi 31 anni il corpo non ringiovanisce, i problemi muscolari difficilmente andranno via, senza ridursi l’ingaggio sarà difficile trovare squadre interessate.