Cresce l'ottimismo in casa bianconera per il rinnovo del giocatore argentino ex Palermo e punto fermo della formazione di Allegri.

In attesa della partita con il Napoli in casa Juventus tiene banco il mercato. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo e il ritorno di Kean la dirigenza juventina oltre a pensare al centrocampo visto che manca un regista davanti alla difesa pensa anche al tema rinnovi, in primis quello di Dybala.

Il giocatore argentino, con Allegri è tornato in ottima forma dopo le due stagioni deludenti con Sarri e Pirlo ora potrà di nuovo dimostrare quanto vale con il tecnico toscano, che da sempre ha un debole per il trequartista ex Palermo.

Juventus, fiducia per il rinnovo di Dybala

Secondo quanto raccolto da TMW i contatti tra le parti sono continui e nelle ultime ore è aumentata la fiducia di poter raggiungere l’accordo a breve. La volontà comune è quella di arrivare alla firma e ora il traguardo sembra davvero vicino.

Il giocatore argentino, nonostante le offerte ha sempre detto di voler rimanere alla Juventus grazie anche al fatto che Dybala con Allegri ha dato sempre il meglio di sè ora poi anche con la partenza di Ronaldo il fuoriclasse argentino dovrà caricarsi la squadra sulle spalle visto che c’è una champions League da giocare e da tornare al vertice in campionato.