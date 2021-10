Juventus-Roma, le formazioni

Le scelte di Allegri e Mourinho, in campo bianconeri e giallorossi

La Juve di Allegri ospita la Roma di Mourinho, un incontro affascinante tra due formazioni in cerca di identità e di certezze. Il tecnico dei bianconeri si affida in attacco a Kean, al suo fianco Bernardeschi e Chiesa. Il tecnico portoghese risponde con Shomurodov che dovrebbe far reparto con Mkhitaryan e Pellegrini con Zaniolo libero di agire tra le righe.

JUVENTUS (4-4-1-1) la probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All.: Allegri

ROMA (4-2-3-1) la probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: Mourinho