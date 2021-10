Juventus Roma: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

All’Allianz Stadium domani sera si giocherà una classica del nostro calcio tra due allenatore odiati ma vincenti.

Domani sera alle 20,45 la Juventus di Allegri scenderà in campo contro la Roma di Mourinho in una gara spartiacque per le due squadre visto che la Juventus deve rincorrere il terreno perso e la Roma deve continuare il suo trend per tornare nella prossima Champions League.

L’allenatore toscano ha sottolineato come questi scontri diretti siano molti importanti a fine campionato e che conta risalire la china.

Le probabili formazioni di Juventus – Roma

Allegri non avrà a disposizione Dybala, che deve ancora recuperare dall’infortunio e Morata, che l’allenatore toscano porterà in panchina.

Mourinho lancia Calafiori dal 1′ minuto e invece recupera in extremis Abraham che potrà essere utile a gara in corso. Mancini – Ibanez ancora titolari in difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Juventus Roma, i precedenti del match:

Le vittorie della Roma a Torino contro i bianconeri sono soltanto 8, a fronte di 52 sconfitte e 21 pareggi. Roma che ha vinto negli ultimi anni solamente due volte grazie a Riise e alla doppietta di Perotti e al gol di Kalinic nel 2020. Nel confronto Mourinho-Allegri sono 8 i precedenti, con uno score favorevole all’allenatore giallorosso: 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Juventus Roma, dove vederla:

La gara Juventus – Roma sarà trasmessa su Dazn e sarà disponibile sia sul box di TIM vision e sia su un qualsiasi dispositivo come una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.