Juventus Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Scende in campo anche la detentrice del trofeo. La Juventus entra in gioco agli ottavi di finale e lo farà sfidando la Sampdoria che ha appena sollevato dall’incarico D’Aversa dopo la sconfitta in campionato contro il Torino (la terza nelle 3 partite giocate nel 2022). I bianconeri, invece, arrivano dopo l’affermazione sull’Udinese di sabato e puntano a vincere per prepararsi al meglio all’importante sfida contro il Milan nel prossimo fine settimana.

Juventus Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kaio Jorge

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Berezinskyi, Dragusin, Magnani, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Akildsen, Candreva; Torregrossa, Ciervo

Juventus Sampdoria, i precedenti

In 9 incroci in coppa Italia, la Juventus ha vinto in 8 occasioni, mentre la Sampdoria solamente una volta. Questa risale al girone di qualificazione nelle coppa Italia della stagione 86/87 quando i blucerchiati vinsero in casa con i gol di Mannini e Vialli (mentre per la Juve segnò Scirea). L’ultimo scontro nella coppa nazionale è datato alla stagione 01/02 quando i bianconeri vinsero all’andata degli ottavi per 2-1 (con la rete di Zalayeta e l’autogol di Mirko Conte, mentre Flachi segnò per la Samp), e al ritorno per 5-2 con Maresca, Amoruso (doppietta), Zalayeta e Ferrara a segno per i bianconeri e Luiso e Possanzini per i doriani.

Juventus Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1