Juventus, Sarri: “Problemi dal punto di vista fisico? Ce li ha creati la Lega”

Il tecnico bianconero svela che potrebbe mettere in campo l’Under 23 contro la Roma, per far recuperare così la condizione dei suoi ragazzi.

La Juventus con un’altra sconfitta fa ottenere 3 punti fondamentali al Cagliari, ma anche una soddisfazione personale: i rossoblù non battevano i bianconeri da ben undici anni. Sarri comunque non si è detto preoccupato dal ko subito, affermando: “I gol subiti (40 in Serie A) ci possono preoccupare, ma la partita di stasera in sé no. Abbiamo vinto lo scudetto 68 ore fa, a livello di motivazione era una partita atipica e va presa per quello che è. Certo è evidente che dobbiamo diventare una squadra più solida. Il palleggio ci sta venendo fuori bene come mentalità, ma certamente ci vuole più ritmo. La palla deve girare più velocemente. In casa abbiamo sempre trovato il modo di sbloccare, mentre fuori casa abbiamo fatto fatica quando non giravamo al massimo. Poi servirebbe anche più brillantezza fisica, che in questo momento probabilmente non abbiamo. In una partita così ci è mancata cattiveria per concludere in maniera migliore, cosa che invece loro hanno trovato.”

L’allenatore bianconero alla conferenza stampa dopo Cagliari-Juve, ammette quindi che la sua squadra non è stata particolarmente brillante, specialmente dal punto di vista fisico; spiegando infatti che per arrivare al meglio alla sfida contro il Lione, potrebbe anche prendere una decisione inaspettata: “Problemi dal punto di vista fisico? Ce li ha creati la Lega. Giochiamo 5 partite in 12 giorni. Vediamo in che condizioni saremo, ma contro la Roma potrei anche schierare l’Under 23 o vedremo se basterà far riposare qualcuno per far recuperare la condizione”