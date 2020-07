Accordo di cinque anni per l’esterno spagnolo anche lo United battuto sul tempo

Per Ferran Torres niente Juventus, Il City ha battuto sul tempo le concorrenti. Contratto di 5 anni per il classe 2000, al Valencia andranno 25 milioni più 12 di bonus. Una cifra relativamente bassa per Torres, il motivo è che andrà in scadenza tra 12 mesi e lo spagnolo non avrebbe mai e poi mai accettato un rinnovo considerando anche il fattore Champions che il Valencia salterà quest’anno correndo il rischio di perderlo a zero.

Pep Guardiola, un ruolo chiave nella scelta del City

L’allenatore spagnolo ha avuto un ruolo chiave nell’operazione per portare lo Torres a Manchester, il City ha accelerato dopo la sentenza del TAS l’ha riammesso nella prossima Champions League. Pep Guardiola ha convinto l’esterno del Valencia a lasciar da parte la Juventus, il Dortmund e lo United per approdare al Manchester City e sposarne la causa. Torres rimpiazzerà Leroy Sané, che è tornato in Germania con il Bayern Monaco.