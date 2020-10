Juventus, si fiuta il grande colpo di mercato: i dettagli

Secondo il quotidiano spagnolo, Don Balon, sulle tracce di Kylian Mbappe ci sarebbero Juventus e Real Madrid.

La stella del PSG Kylian Mbappe interessa eccome ai grandi club d’europa. Il fuoriclasse francese piace soprattutto al Real Madrid, squadra della quale lo stesso ragazzo è sempre stato affascinato. Florentino Perez sarebbe pronto a muoversi in prima persona per dare vita ad una trattitiva che porterebbe il classe ’98 nella file dei Galàcticos. Il Real Madrid avrebbe stilato una lista di tre obiettivi per la prossima stagione per tornare ad essere super-competitiva in Europa e in Spagna. Oltre a Mbappè, nella lista ci sarebbero anche Camavinga e Haaland.

Anche la Juventus starebbe pensando all’ex Monaco e, se i rapporti con Cristiano Ronaldo dovessero deteriorarsi, sarebbe pronta ad imbastire uno scambio tra lo stesso CR7e Mabppe più un conguaglio economico a favore del PSG.